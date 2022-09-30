Министр экономики ФРГ заявил о «крайне напряженной» ситуации с энергоносителями

Министр экономики Германии Роберт Хабек назвал «крайне напряженной» ситуацию с энергоносителями в стране, передает ТАСС.

Министр заявил в эфире радиостанции Deutschlandfunk, что Германия еще находится в чрезвычайных условиях, и если граждане не будут экономить, то зимой стране может не хватить газа зимой.

Ранее правительство ФРГ приняло решение создать специальный пакет финансовой помощи размером €150-200 млрд для противодействия росту цен на газ для конечных потребителей.

В августе немецкие власти согласовали меры по экономии энергии во избежание чрезвычайных ситуаций зимой. В частности, в офисах и общественных учреждениях понизят температуру и запретят подсветку ряда зданий.