Эксперт ВШЭ оценил в триллион рублей потребность в инвестициях для восстановления Донбасса

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Политолог, доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев заявил, что для полноценного восстановления Донецкой и Луганской народных республик как новых регионов России необходимы инвестиции в размере до одного триллиона рублей, сообщает РИА «Новости».

«За время существования независимой Украины власти только все высасывали из Донецкой и Луганской областей, ничего не вкладывали в них. Поэтому после присоединения ДНР и ЛНР России придется восстанавливать их практически с нуля, инвестировав около триллиона рублей, чтобы подтянуть эти регионы до российских стандартов», — пояснил Суздальцев.

Он указал на основные проблемы — разворованная при Украине и уничтоженная в ходе боевых действий большая часть промышленности, а также проблемы с угольными шахтами.

«Не работают уникальные предприятия, производившие машиностроительную продукцию, различного рода шахтное оборудование, которого нет на нашем российском рынке. Тех же заводов, которые еще работают, немного», — пояснил Суздальцев.

Он добавил, что до полного прекращения боевых действий никто не захочет вкладываться в восстановление Донбасса.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов прокомментировал возможности экономической интеграции ДНР и ЛНР с Россией.

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