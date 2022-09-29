Минфин США ввел новые санкции против 10 компаний за помощь в продаже иранской нефти

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Satish Kumar/Reuters

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело новые ограничительные меры против 10 компаний из Индии, ОАЭ, Китая и Ирана за помощь в продаже иранской нефти и нефтепродуктов. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Минфина США.

«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) поместило под санкции международную сеть компаний, вовлеченных в продажу иранских нефтепродуктов и нефти на сотни миллионов долларов конечным потребителям на юге и востоке Азии», — сказано в сообщении.

Речь об иранских брокерах, а также компаниях, которые расположены в Индии (Tibalaji Petrochem Private Limited), Китае (Sierra Vista Trading Limited Ml, Holding Group Limited, WS Shipping Co., Sophychem HK Limited и Zhonggu Storage And Transportation CO), ОАЭ (Clara Shipping и Virgo Marine). Они обеспечивали переводы денег и отправляли иранское сырье и нефтепродукты.

Среди иранских юридических лиц под санкциями оказалась Iran Chemical Industries Investment Company и Middle East Kimiya Pars Co.

В конце августа агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler написало, что на мировой рынок может выйти «внушительная флотилия» с иранской нефтью при восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и ослаблении санкций со стороны США.

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