Guardian: миллионы британцев не могут оплатить подписки и телеком-услуги

Восемь миллионов британских домохозяйств столкнулись с проблемами при оплате телеком-услуг, сообщает The Guardian со ссылкой на медиарегулятор Ofcom.

Регулятор провел опрос среди местных жителей и выяснил их способность оплачивать телекоммуникационные услуги на фоне кризиса.

Согласно результатам исследования, каждая седьмая семья сократила расходы на еду и одежду ради оплаты услуг связи. Еще девять процентов опрошенных признались, что отказались от подписок, приводит текст публикации ФАН.

Число жителей Великобритании, которые с трудом могут позволить себе оплату счетов возросло с 15% до 29%. По информации регулятора, такая цифра стала рекордной за всю историю.

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