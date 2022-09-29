Инвестор Гилберти из США предрек Европе суровое будущее без российского газа

Европу ждет тяжелая зима и «суровое» будущее без поставок российского голубого топлива, заявил в статье для издания Forbes президент инвестиционной компании Teucrium Сэл Гилберти.

Эксперт в сфере энергетики напомнил, что общий уровень спроса на газ зимой всегда выше, чем уровень его добычи, а летом ситуация складывается противоположным образом. Для регулирования этого дисбаланса и нужны хранилища.

Германия и другие государства успели сэкономить значительный объем голубого топлива. Они также попытались заменить энергоресурсы из РФ с помощью других поставок, однако эти усилия не привели к значительному успеху.

«Это значит, что у Европы кончатся запасы газа в хранилищах где-то в середине зимы, если она не будет слишком суровой и меры по экономии энергоносителей и потоки альтернативных видов топлива окажутся адекватными», — цитирует Гилберти ФАН.

Он также подчеркнул, что следующим летом Европа не сможет пополнить запасы в нужной мере, а значит, и зима может обернуться для региона «экономической катастрофой и человеческими трагедиями».

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