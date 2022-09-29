Мобилизованные мужчины стали скупать бронежилеты и аптечки

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

После объявления о частичной мобилизации в России трафик магазинов по продаже военной одежды и снаряжения в некоторых случаях вырос до 40%. Повышенным спросом также пользуются и медицинские препараты, которые традиционно входят в аптечный набор, сообщает «Коммерсантъ».

Поток посетителей в московский магазин военных товаров «Гард» вырос за последнюю неделю на 35-40%. Похожая ситуация сложилась и в одном из военных магазинов Воронежа, где продавцы не успевают сходить на перерыв из-за ажиотажного спроса покупателей.

«Покупатели в основном приобретают зимнюю обувь, спальные мешки, шапки, маски, тактические перчатки, одежду из водоотталкивающих материалов и флиса», — отметил представитель воронежского специализированного магазина.

Успели ощутить на себе наплыв покупателей и в аптечных сетях. Повышенным спросом пользуются противовирусные, обезболивающие, препараты от диареи, бинты. Кроме того, покупатели приходят также за гемостатиками, жгутами-турникетами, кровоостанавливающими средствами, окклюзионными повязками и коллагеновыми губками. Эти препараты и средства входят в стандартный список лекарств и медизделий для мобилизованных граждан.

29 сентября «Коммерсантъ» сообщил о росте спроса россиян на покупку туристических и «серых» сим-карт после объявления о проведении частичной мобилизации. Люди берут их в основном для использования в Казахстане. Другими популярными маршрутами для переезда у граждан стали: Турция, ОАЭ, Белоруссия и Финляндия.

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Мобилизация в России
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