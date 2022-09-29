Под новые санкции ЕС против России могут попасть икра, водка, сталь и древесина

EUobserver: ЕС обсуждает новые черные списки и ограничения в отношении компаний России

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В новых предложения Евросоюза по санкциям против России фигурирует алмазодобывающее предприятие «Алроса» и ряд других российских компаний. Об этом сообщает интернет-издание EUobserver.

При этом новые ограничения не предполагают других мер в отношении алмазодобывающей отрасли. Еще не исключается запрет на импорт икры, водки и сигарет ряда российский компаний.

Комиссия ЕС и внешнеполитическая служба выдвинули данные идеи 27 сентября на фоне состоявшихся референдумов.

В настоящий момент сроки введения новых санкций ЕС против нефтяной, сталелитейной и лесной промышленностей не называются.

В связи с чем предприятию «Алроса» может грозить замораживание активов и запрет на финансовые операции.

Послы ЕС обсудят окончательное решение по санкциям в пятницу, 30 сентября.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Санкции против России
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