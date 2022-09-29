ЕК предложила ввести потолок цен на российский газ после обращения министров ЕС

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) предложила установить потолок цен на российский газ, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Другим вариантом, как отмечает DPA, может стать ограничение цены на газ при производстве электроэнергии с целью снижения ее стоимости.

В документе, на который ссылается источник, говорится о том, что Евросоюз должен быть готов к введению мер по ограничению цен на газ.

30 сентября министры энергетики стран Евросоюза обсудят на специальной встрече в Брюсселе цены на голубое топливо, пишет агентство.

Накануне министры энергетики 15 стран ЕС направили в ЕК совместное обращение, в котором выступили за введение потолка цен на импортный газ, независимо от его происхождения.

До этого газета The Guardian сообщала, что ЕС отказался от идеи вводить потолок цен на российский газ, однако хочет ввести новый налог для энергокомпаний. Речи о введении потолка цен на газ из России в документах, с которыми ознакомилось издание, не было.

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