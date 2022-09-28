Полянский: заседание СБ ООН по ситуации с «Северными потоками» состоится 30 сентября

Срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» запланировано на 30 сентября. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«С учетом загруженности графика работы Совбеза (завтра утром и после обеда уже есть встречи) запрошенное нами заседание по диверсиям против «Северного потока» назначено на 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве) пятницы 30 сентября», — написал дипломат.

Ранее Полянский писал, что российская сторона запросила провести заседание 29 сентября.

В ночь на 26 сентября из нитки «Северного потока — 2» произошла утечка. Позднее появилась информация и о ЧП в месте, где проходит «Северный поток-1». В Nord Stream заявили, что резкое снижение давления на обеих нитках «Северного потока» в результате утечки газа свидетельствует о том, что негерметичность газопровода была вызвана физическими повреждениями.

На видео с места событий видно, что в этом месте «море бурлит и пенится «высокими каскадами», утечки не сокращаются.