Минфин РФ ужесточит контроль за бюджетными расходами в конце 2022 года

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин планирует ужесточить контроль за расходами бюджетных средств в конце 2022 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, неиспользованные остатки в размере примерно 0,5 триллиона рублей будут перенесены в резервный фонд на 2023 год.

«Мы сейчас, кстати, будем вводить жесткий режим перебросок расходов, жесткий контроль за контрактацией, освоением <...> Мы планируем, что то, что мы сможем сэкономить, будет переходить на следующий год в качестве источников резервов правительства. В следующем году, как и в этом, нам такие маневренные деньги точно будут нужны», -— пояснил министр.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, заявила, что правительство выполнит все социальные обязательства перед гражданами, «что бы ни происходило».

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