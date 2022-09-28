В Кремле заявили о готовности бюджета к вхождению новых территорий

Российский бюджет готов к выполнению социальных обязательств при росте населения после вхождения в состав новых территорий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы спросили, выдержит ли бюджет? Выдержит. Является ли это предметом для очень серьезной работы, рассчитанной на перспективу? Да, является. Предстоит серьезная работа», — цитирует Пескова Общественная служба новостей.

Отмечается, что в Госдуму был внесен проект федерального бюджета на 2023-2025 годы. В течение следующих трех лет он будет дефицитным.

Во вторник, 27 сентября, завершились референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, напоминает ФАН. Все регионы абсолютным большинством высказались за вхождение в состав России.

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