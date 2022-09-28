Курс биткоина обновил минимум с 22 сентября и опустился до $18,7 тысячи

Стоимость биткоина опустилась до $18,7 тыс. за монету. За прошедшие сутки курс самой популярной криптовалюты снизился на 7,4%, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз курс биткоина опускался до такого уровня 22 сентября. Накануне, 27 числа, криптовалюта торговалась на уровне в моменте достигала $20,3 тыс. впервые с 14 сентября.

По данным аналитического центра CoinGecko, общая капитализация биткоина составляет $358 млрд при суточных объемах торгов $47,5 млрд. При этом доля актива на рынке достигла 37,7%.

Биткоин продолжает торговаться в относительно узком диапазоне с середины июня 2022 года. За это время цена криптовалюты достигала нижней планки $17,6 тыс. и поднималась на пике до $25,2 тыс.

27 сентября агентство Bloomberg сообщило о начале противостояния доллара и криптовалют за звание самого прибыльного актива в третьем квартале 2022 года. Индекс MVIS CryptoCompare Digital Assets 100 с конца июня вырос на 7,3%. При этом доллар вырос на столько же за аналогичный период.

На ситуацию влияет тот факт, что рынке до сих пор отмечает потрясения, которые произошли из-за ужесточения денежно-кредитной политики ведущих Центробанков мира и Федеральной резервной системы (ФРС) США. Все это будет способствовать укреплению позиций доллара и криптовалют у инвесторов и трейдеров.