Зампред Центробанка счел низким темп роста цен в России

«Ъ»: зампред ЦБ Заботкин счел низким темп роста цен в России

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Влияние временных факторов, приводящих к усилению инфляции в России, ослабевает. Темп роста цен в стране остается низким, что может привести к улучшению прогнозов по ВВП в октябре, приводит слова заместителя председателя Центробанка (ЦБ) Алексея Заботкина «Коммерсантъ».

Ослабление инфляционного фона ожидается в России к концу 2023 года. Темпы роста цен в стране замедлятся до 4% к 2024 году, считает Заботкин.

«Наш базовый прогноз по инфляции, который был уточнен в сентябре, предполагает инфляцию 11–13% по итогам 2022 года, 5–7% в 2023 году и выход на цель вблизи 4% по итогам 2024 года в части годовой инфляции», — заявил Заботкин.

21 сентября глава Министерства экономического развития Максим Решетников спрогнозировал снижение ВВП России по итогам 2022 года на 2,9%. При этом раньше ведомство предполагало спад производства в стране на 4,2%.

В 2024–2025 годах ВВП будет расти средним темпом в 2,6% в год за счет роста внутреннего спроса — потребительского и инвестиционного. В то же время нижняя точка спада экономики в стране пройдет в четвертом квартале этого года, после чего последует плавное восстановление темпов роста.

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