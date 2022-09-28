Politico: ЕК включила в предложения по новым санкциям потолок на российскую нефть

Еврокомиссия выдвинет предложения по новым санкциям против России, включая потолок на российскую нефть, 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

По информации источника, также ЕС планирует частично смягчить антироссийские санкции, сняв запрет на перевозку удобрений и цемента из России для того, чтобы Греция, Кипр и Мальта поддержали введение ограничений на перевозку танкерами российской нефти.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что страны Евросоюза активизировали обсуждение по вопросу установления потолка цен на российскую нефть после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации. Из-за разногласий в этом вопросе, в частности несогласия Кипра и Венгрии с введением предельной цены не нефть из России, обсуждение отложили.

До этого Евросоюз и США ввели эмбарго на закупки российской нефти, что привело к резкому росту цен.