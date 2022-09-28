Число вакансий в сфере IT и телекоммуникаций за месяц выросло в России на 15%

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Число вакансий в сфере IT и телекоммуникаций выросло за сентябрь в России на 15%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные исследования SuperJob.

Отмечается, что это связано с ростом сегментов инжиниринга, техподдержки и связи.

По данным компании, наибольшим спросом пользуется у программистов работа с языком C Sharp (C# )
− 82%. Также часто рассматривают вакансии для специалистов, разбирающихся в разработке ПО и администрировании (DevOps), их показатель составил 81%. На третьей позиции по популярности оказались программисты Java и разработчики Android, их коэффициент составил 80%.

На прошлой неделе в Минобороны России сообщили, что специалисты ИТ, связи и медиа получат отсрочку от частичной мобилизации. В Минцифры поддержали это решение и разъяснили, что делать, если человек, соответствующий требованиям отсрочки, уже получил повестку. Кого не будут призывать – в материале «Газеты.Ru».

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