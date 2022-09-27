В Румынии заявили об обострении экономического кризиса

Вероятнее всего, экономический кризис в Румынии обострится, и на восстановление экономики страны может уйти больше года, считает бывший премьер-министр и экс-глава финансового министерства Румынии Флорин Кычу.

«Меры, принятые после 1 апреля 2022 года — повышение налогообложения, прямое вмешательство государства в рыночные механизмы и компенсация счетов за электроэнергию — усугубят этот кризис», — цитирует его ФАН.

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис назвал происходящее в Европе «самым масштабным кризисом в новейшей истории», напоминает Общественная служба новостей.

Он также призвал граждан страны «готовиться к сложным временам».

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