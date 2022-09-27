В Киеве предложили субсидировать производителей судов-зерновозов из Евросоюза

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Украина готова поддержать европейских производителей зерновозов, предоставив им дополнительные государственные субсидии. Эта мера позволит увеличить экспорт сельхозтоваров с помощью новых транспортных коридоров, приводит слова министра агрополитики и продовольствия страны Николая Сольского пресс-служба ведомства.

По словам чиновника, предоставление финансовой поддержки производителям зерновозов также поможет сдержать рост цен на продукцию сельскохозяйственного сектора в регионе. Соответствующее заявление было сделано во время встречи Сольского с еврокомиссаром по сельскому хозяйству Янушем Войцеховским и гендиректором Еврокомиссии (ЕК) по сельскому хозяйству и развитию сельской местности Вольфгангом Бутчером.

«Если эта программа заработает, я в этом уверен, она сдержит цены и приостановит инфляцию. Упрощенная логистика позволит транспортировать зерно дешевле. Эти маршруты имеют очень большой шанс стать постоянными, переформатируют рынок и спровоцируют более тесные связи внутри центральной Европы», — отметил Сольский.

Кроме того, министр ранее заявлял о необходимости расширения количества железных дорог в Европе для наращивания экспорта сельхозпродукции. В настоящее время возможностей для увеличения агроэкспорта на Украине больше, чем в ЕС — страна располагает порядка 24 тысячами маршрутов, тогда как Европа — только 12 тысячами.

25 сентября Министерство обороны Турции сообщило о выходе из портов Украины девяти сухогрузов с продовольствием в рамках «продовольственной сделки». С даты реализации соглашения между Украиной, Турцией, ООН и Россией с территории Украины вывезли более 4 млн тонн сельскохозяйственной продукции. При этом, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, препоны, которые США и Евросоюз (ЕС) создали для продажи за границу российских удобрений и зерна, так и не сняли.

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