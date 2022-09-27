Премьер Польши Моравецкий назвал саботажем нарушение работы «Северных потоков»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на символической церемонии запуска газопровода Baltic Pipe, который соединяет Польшу с норвежским шельфом через Данию, заявил, что прерывание работы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» является актом саботажа. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы еще не знаем подробностей того, что случилось, но ясно видим, что это акт саботажа», — сказал он.

По словам премьера, произошедшее может означать проявление эскалации ситуации на Украине.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что утечки на «Северном потоке» не влияют на поставки газа в Европу.

До этого сообщалось, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» практически полностью выведены из строя по разным причинам, связанным с неисправностями. Сначала произошла авария на «Северном потоке — 2», где давление одной из ниток газопровода резко упало. При этом причина утечки сейчас выясняется. Затем давление упало в обеих нитках «Северного потока», но причина снижения давления пока неизвестна.