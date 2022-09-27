NASA отработало ситуацию столкновения с астероидом

Зонд NASA врезался в астероид, передает Общественное телевидение России.

Это не космическая катастрофа, а запланированный эксперимент. Так хотят отработать алгоритм на случай, если какое-то небесное тело будет угрожать Земле. Трансляцию происходящего агентство вело в прямом эфире.

Аппарат под названием DART весом в 600 с лишним килограммов столкнулся с двойным астероидом «Диморф» на скорости около 24 тысяч километров в час.

Сопровождало их еще одно устройство, оборудованное камерами.

А теперь за изменением траектории небесного тела будут следить с Земли с помощью телескопов. Специалисты NASA уже назвали попытку успешной.