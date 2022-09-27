Bloomberg: Россия потеснила Иран на нефтяном рынке

Экспорт иранской нефти Ирана в последнее время упал на фоне усиления конкуренции со стороны РФ на основном нефтяном рынке Азии, сообщает Bloomberg.

Суточный экспорт сырой нефти Ираном снизился с пикового уровня в миллион баррелей до 750 000 баррелей, отмечает Общественная служба новостей.

Они уверены, что РФ уже сейчас серьезно теснит Иран на этом рынке, вынуждая Тегеран постоянно пересматривать и изменять свои цены, дабы они все еще привлекали покупателей.

Напомним, прежде Америка ввела жесткие санкции против Ирана и его нефти. Это, а также баррели РФ заставили Тегеран осуществлять торговлю с большими скидками. Его грузы, большинство из которых держат путь в КНР, часто маскируют под баррели из других государств.

В данный момент Иран обладает производственной мощностью в четыре миллиона баррелей в день и хотел бы, чтобы эти показатели поднялись до 5,7 миллиона, сообщил ранее министр нефти Джавад Оуджи.