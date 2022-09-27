Bloomberg: криптовалюты и доллар начали противостояние за звание самого прибыльного актива

Криптовалюты начали конкурировать с долларом за звание самого прибыльного актива в третьем квартале 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отметили, что индекс MVIS CryptoCompare Digital Assets 100 с конца июня вырос на 7,3%. При этом акции, облигации и золото потеряли в цене. При этом доллар вырос на столько же за аналогичный период.

По данным агентства, снижение индексов традиционных активов говорит о том, что рынок до сих пор отмечает потрясения, которые произошли из-за ужесточения денежно-кредитной политики.

16 сентября в США представили первую в истории концепцию по введению регулирования сферы цифровых валют.

До этого трейдеры потеряли около $355 млн всего за сутки на фоне колебаний на рынке криптовалют. Всего за сутки были ликвидированы сделки свыше 98 тыс. трейдеров. При этом больше всего убытков пришлось на биткоин, где трейдеры потеряли $132 млн.