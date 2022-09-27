РБК: власти предложили взимать налог по кадастру со всей недвижимости бизнеса

Минфин предложил рассчитывать налог на имущество по кадастровой стоимости для всего имущества бизнеса, а не для части, как это происходит сейчас. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документы соответствующего проекта.

В министерстве рассчитывают перейти к новой методике налогообложения до 2025 года. Цель нововведения заключается в выравнивании налоговой нагрузки для организаций и физлиц.

В настоящее время граждане платят налоги на дома и квартиры по кадастровой стоимости, а компании за свои объекты недвижимости платят по балансовой цене. Как правило, эти суммы ниже, чем при кадастровом расчете, пишет РБК.

Предполагается, что будут исключения: для части объектов налог не станет определяться по кадастровой стоимости. Однако детали проекта не раскрываются. Неизвестны и сроки начала реформы.

Вместе с тем опрошенные РБК эксперты предупредили, что всеобщее исчисление налога на имущество по кадастровой стоимости приведет к увеличению фискальной нагрузки на бизнес.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут законопроект о смягчении уголовного наказания для предпринимателей за неуплату налогов.