«Аэрофлот» возобновляет рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Москвы

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Компания «Аэрофлот» возобновляет полеты из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«На воздушных линиях между пунктами Египта и Москвой будут задействованы комфортабельные широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330. Ежедневные рейсы на популярные курорты Красного моря будут выполняться, начиная с 1 октября», — говорится в сообщении.

Рейсы будут осуществляться туда и обратно ежедневно.

Кроме того, с 9 октября возобновляются полеты в Коломбо (Шри-Ланка), сообщается в Telegram-канале авиакомпании. Пока рейсы будут выполняться два раза в неделю. С 30 октября «Аэрофлот» также начнет выполнять рейсы в Бангкок с частотой семь раз в неделю. С 2 ноября планируется запуск рейсов на Гоа, рассказали в компании.

В начале августа Россия открыла авиасообщение с курортами Египта, Доминиканой, Бахрейном и Молдавией. Полеты были приостановлены из-за авиакатастрофы с российским самолетом в 2015 году.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть