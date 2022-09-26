«Аэрофлот» возобновляет рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Москвы

Компания «Аэрофлот» возобновляет полеты из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«На воздушных линиях между пунктами Египта и Москвой будут задействованы комфортабельные широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330. Ежедневные рейсы на популярные курорты Красного моря будут выполняться, начиная с 1 октября», — говорится в сообщении.

Рейсы будут осуществляться туда и обратно ежедневно.

Кроме того, с 9 октября возобновляются полеты в Коломбо (Шри-Ланка), сообщается в Telegram-канале авиакомпании. Пока рейсы будут выполняться два раза в неделю. С 30 октября «Аэрофлот» также начнет выполнять рейсы в Бангкок с частотой семь раз в неделю. С 2 ноября планируется запуск рейсов на Гоа, рассказали в компании.

В начале августа Россия открыла авиасообщение с курортами Египта, Доминиканой, Бахрейном и Молдавией. Полеты были приостановлены из-за авиакатастрофы с российским самолетом в 2015 году.