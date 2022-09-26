Bloomberg: две страны Евросоюза выступили против потолка цен на российскую нефть

Кипр и Венгрия, входящие в Евросоюз, выступили против установления предельной цены на нефть из России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

«Страны ЕС, вероятно, отложат данное соглашение из-за разногласий», — уточнило агентство.

По данным источников агентства, несколько стран выступили против предложения о введении потолка цен на российскую нефть. Среди них — Кипр и Венгрия, подчеркивает Bloomberg.

Ранее глава Министерства иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа заявил, что введение лимита цен на российскую нефть, чего пытаются добиться страны G7, спровоцирует сильнейший дисбаланс на топливном рынке, из-за чего такая мера «бумерангом ударит» по тем, кто ее примет.

Ранее Bloomberg сообщал, что в следующем пакете антироссийских санкций Европейский союз может включить ужесточение ограничений на российский экспорт нефти.