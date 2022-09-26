ANSA: в Италии расходы на энергию могут вырасти на 300% в сравнении с 2020 годом

Расходы итальянцев в 2023 году на газ и электричество могут вырасти на 300% по сравнению с 2020 годом, сообщает Общественная служба новостей.

Аналитики считают, что напряженная ситуация с ценами на энергоносители в обозримом будущем сохранится.

«При отсутствии национального или европейского замораживания тарифов и эффективных контрмер в 2023 году счет за энергоснабжение может достичь €5 266 на семью: €3 052 за газ и €2 214 за электричество, что представляет собой увеличение расходов на энергию на 300% по сравнению с 2020 годом», – цитирует публикацию газета «Взгляд».

Издание также напомнило, что с октября в Италии введут новый метод расчета тарифов на газ. Теперь плату будут взимать ежемесячно, а не поквартально.

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