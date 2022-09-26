Депутат Рады: Украина попросит ЕС продлить льготный режим для экспорта до 2027 года

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Reuters

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Роксолана Пидласа заявила, что правительство Украины попросит продлить льготный режим для экспорта из страны до 2027 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал партии «Слуга народа».

По словам депутата, экспорт с Украины вырос на 6% по сравнению с январем-августом 2021 года. Пидласа считает, что рост обеспечили экстренные меры поддержки со стороны стран ЕС, в частности, отмена пошлин на промышленную продукцию, приостановка антидемпинговых пошлин на сталь.

«Депутаты, безусловно, видят эффект от либерализации торговли, поэтому мы предлагаем Раде обратиться в Европейский парламент и Совет Европейского союза с просьбой продлить до конца 2027 года действие льготного режима для украинского экспорта», — сказала Пидласа.

Ранее сообщалось, что Турция и ООН нашли варианты вывода российских удобрений на рынки. Об этом говорил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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