«Ведомости» узнали о намерении Минфина направить почти 1 трлн рублей на ослабление рубля

Российский Минфин может направить на закупки валюты для ослабления рубля в рамках бюджетного правила почти 1 трлн рублей. В следующем году министерство ожидает получения бюджетом дополнительных нефтегазовых доходов в размере 939 млрд рублей, которые и намерено использовать для коррекции курса рубля. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики.

«Бюджет формируется на основе новых параметров бюджетного правила, которое будет законодательно закреплено, поэтому возможность [возобновить интервенции] есть, в том числе в переходный период», — рассказал источник издания.

В проекте Основных направлений объем нефтегазовых поступлений зафиксирован на уровне 8 трлн рублей в следующие три года. Поступления свыше этой суммы считаются сверхдоходами. В 2023-2025 годах нефтегазовые доходы бюджета ожидаются на уровне 8,9 трлн, 8,7 трлн и 8,5 трлн рублей соответственно. Курс доллара прогнозируется на уровне 68,3, 70,9 и 72,2 рублей. Urals может стоить в среднем $70,1 за баррель, $67,5 за баррель, $65 за баррель, считают в кабмине.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», в июле 2022 года Минфин обновил концепцию бюджетного правила, согласно которому предполагается цена отсечения в $60 за баррель нефти и ее добычу на уровне 9,5 млн баррелей в сутки.