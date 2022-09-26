Курс китайской валюты ослаб до 7 юаней за доллар впервые за два года

Народный банк Китая (Центробанк) впервые с июля 2020 года понизил курс национальной валюты до 7 юаней за доллар, передает ТАСС.

Курс юаня опустился на 378 базисных пунктов, составив 7,0298. При этом амплитуда колебаний к официальному паритету не должна быть больше 2% в сутки.

В сообщении китайского инвестиционного банка CITIC Securities говорилось, что такая ситуация произошла из-за внешних факторов. Однако в среднесрочной перспективе ослабление юаня будет носить ограниченный характер.

8 сентября ведущий эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявил, что инвестиции в китайский юань, который замминистра финансов Алексей Моисеев назвал ключевой альтернативой доллару или евро, обладают определенными рисками. Первая опасность в том, что в России пока нет полноценной инфраструктуры для работы с юанем. Второй проблемой, по его словам, является сильная зарегулированнось китайской валюты.

До этого глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что в условиях международных санкций необходимо создавать и хранить российские резервы в золоте и юанях. При этом доля китайской валюты в дальнейшем будет только расти.