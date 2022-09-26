Германия и ОАЭ заключили контракт на поставки сжиженного газа в ФРГ

Al Arabiya: канцлер ФРГ Шольц подписал контракт на поставки сжиженного газа из ОАЭ

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Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян подписали соглашение в сфере энергетической безопасности и развития промышленности. Это было сделано, когда глава немецкого правительства находился с визитом в ОАЭ, передает телеканал Al Arabiya.

Как сообщается, нефтегазовая компания эмирата Абу-Даби Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) заключила контракт о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Германию компании RWE. По информации телеканала, эта компания поставит первую партию СПГ в конце 2022 года в рамках пробной операции: газ поступит на плавучий терминал по приему СПГ в Брунсбюттеле на севере Германии.

Ранее Шольц выразил надежду на достижение большего прогресса по поставкам сжиженного природного газа из Катара в ФРГ.

25 сентября глава немецкого правительства начал поездку по странам Персидского залива, в ходе которой уже посетил Саудовскую Аравию и ОАЭ.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве Германии написало, что представители немецких деловых кругов могут подписать соглашения по газу и водороду во время визита канцлера ФРГ в арабские страны.

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