Около 120 тысяч итальянских предприятий могут закрыться из-за энергетического кризиса

Примерно 120 тысяч малых и средних предприятий в Италии оказались под угрозой закрытия из-за слишком больших счетов за электроэнергию, заявил глава ассоциации предпринимателей Confcommercio Карло Сангалли.

В интервью газете Corriere della Sera он предупредил, что худший вариант развития событий может привести к потере более 370 тысяч рабочих мест.

«Что касается расходов на электроэнергию, то в этом году наши отели, бары, рестораны и магазины будут платить по счетам на 40-60% больше, чем в Германии, и даже в три раза больше, чем во Франции», — цитирует Сангалли ФАН.