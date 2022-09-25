Около 120 тысяч итальянских предприятий могут закрыться из-за энергетического кризиса

Примерно 120 тысяч малых и средних предприятий в Италии оказались под угрозой закрытия из-за слишком больших счетов за электроэнергию, заявил глава ассоциации предпринимателей Confcommercio Карло Сангалли.

В интервью газете Corriere della Sera он предупредил, что худший вариант развития событий может привести к потере более 370 тысяч рабочих мест.

«Что касается расходов на электроэнергию, то в этом году наши отели, бары, рестораны и магазины будут платить по счетам на 40-60% больше, чем в Германии, и даже в три раза больше, чем во Франции», — цитирует Сангалли ФАН.

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