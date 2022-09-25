Власти Болгарии потребовали тщательно проанализировать антироссийские санкции ЕС

Правительство Болгарии призвало руководство Европейского союза провести тщательный анализ новых санкционных ограничений против России, передает ФАН.

Соответствующее предложение озвучил исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Гылыб Донев. По его словам, власти республики поддерживают предложение о введении санкций. Однако сперва их необходимо проверить на возможные недостатки.

«Болгария поддерживает продолжение введения санкций ЕС против России. Однако Болгария будет настаивать на том, чтобы все санкции, которые ЕС еще предстоит обсудить, проходили подробный анализ, чтобы увидеть все (их) достоинства и недостатки», — заявил Донев.

Помимо этого, новые санкции против России анонсировали в Соединенных Штатах, напоминает газета «Взгляд». Данные ограничения связаны с проведением референдумов в республиках Донбасса и на освобожденных территориях Украины.