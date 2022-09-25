Власти Болгарии потребовали тщательно проанализировать антироссийские санкции ЕС

Правительство Болгарии призвало руководство Европейского союза провести тщательный анализ новых санкционных ограничений против России, передает ФАН.

Соответствующее предложение озвучил исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Гылыб Донев. По его словам, власти республики поддерживают предложение о введении санкций. Однако сперва их необходимо проверить на возможные недостатки.

«Болгария поддерживает продолжение введения санкций ЕС против России. Однако Болгария будет настаивать на том, чтобы все санкции, которые ЕС еще предстоит обсудить, проходили подробный анализ, чтобы увидеть все (их) достоинства и недостатки», — заявил Донев.

Помимо этого, новые санкции против России анонсировали в Соединенных Штатах, напоминает газета «Взгляд». Данные ограничения связаны с проведением референдумов в республиках Донбасса и на освобожденных территориях Украины.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть