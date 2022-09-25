Bloomberg: Западу угрожает страшнейший с 1949 года кризис

Западные страны оказались на пороге худшего кризиса с 1949 года. Об этом говорится в материале информационного агентства Bloomberg.

Авторы публикации отметили, что западные центральные банки активно пытаются остановить высокие темпы инфляции, отмечает ФАН.

Для этого они повышают процентные ставки. Однако такая стратегия привела к обвалу государственных облигаций.

«Рынки суверенных облигаций по всему миру на пороге худших показателей с 1949 года, тогда Европа в руинах восстанавливалась после Второй мировой войны», — следует из материала агентства, который цитирует газета «Взгляд».

Вместе с этим Европе угрожает резкое похолодание. Согласно информации Bloomberg, это станет настоящей проверкой способности государств противостоять энергокризису.

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