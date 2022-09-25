Hadelsblatt: дешевое электричество в США привлекает все больше немецких компаний

Многие немецких компании на фоне энергокризиса планируют открыть свои представительства в США или расширить там присутствие, сообщает издание Hadelsblatt.

Журналисты со ссылкой на данные из Вирджинии, Джорджии и Оклахомы пояснили, что штаты фиксируют растущий интерес со стороны бизнеса из ФРГ. Кроме значительно более низких тарифов на энергию, им предлагаются налоговые льготы, приводит текст публикации Life.ru.

«В одиннадцати из 14 кварталов у нас были самые низкие затраты на электроэнергию в Соединенных Штатах», — заявил губернатор Оклахомы Кевин Ститт.

Глава управления по экономическому развитию Джорджии Пэт Уилсон указал, что в штате уже решен вопрос о поэтапном отказе от угля. К 2024 году там будут подключены к сети две новые атомные электростанции, отмечает ФАН.

Немецкие фирмы ищут в США не только дешевую энергию. Их также интересуют возможность уменьшить зависимость от проблемных рынков сбыта и цепочек поставок.