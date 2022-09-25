В Германии предложили разделить страну на ценовые зоны для оплаты электроэнергии

Несколько северных регионов Германии призвали разделить страну на ценовые зоны в зависимости от стоимости электроэнергии, пишет Welt am Sonntag.

Власти Баварии, Мекленбурга — Передней Померании и Нижней Саксонии считают, что эта мера может стать преимуществом для регионов с источниками возобновляемой энергии.

По мнению представителей властей, размер платы за электроэнергию давит для жителей региона.

Это называют несправедливым, отмечает Общественная служба новостей.

«Не может быть, чтобы такие регионы, как Мекленбург — Передняя Померания или Шлезвиг-Гольштейн, на долю которых приходится значительная часть расширения использования возобновляемых источников энергии, были вынуждены справляться с самыми высокими ценами на электроэнергию», — заявил министр экономики и энергетики земли Райнхард Мейер.