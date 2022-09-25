Le JDD: Франция запретит повышать тарифы на газ выше 15% в 2023 году

Власти Франции захотели разрешить повышать тарифы на газ и электричество в стране не более чем на 15% в 2023 году. Об этом газете Le Journal du Dimanche заявил министр-делегат по вопросам бюджетной политики при Минфине республики Габриэль Атталь.

«Для защиты покупательной способности французов будет установлен предельный уровень повышения тарифов на электричество и газ в следующем году, который составит 15%», — отметил Аттал.

По его словам, если ограничений не будет, то в противном случае тарифы подскочат на 120%.

Он добавил, что также прорабатывается вопрос по снижению подоходного налога для тех, у кого низкий достаток. При этом подобная мера уже заложена в бюджет страны на 2023 год.

19 сентября президент французского Комитета по регулированию энергетики (CRE) Эммануэль Варгон заявила, что Франция не собирается отключать газ в домохозяйствах из-за дефицита энергии, но будет вынуждена это делать на предприятиях, если зима будет очень холодной.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что Европа готовит план отключений электроэнергии, чтобы предотвратить «зимний хаос» и бесконтрольные перебои.