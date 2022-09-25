Аналитик Склянчук назвал способы снизить квартплату

Несмотря на то, что в последние годы рост тарифов на ЖКУ не превышает инфляцию, для собственников жилья есть возможности по снижению квартплаты. Об этом заявил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук, передает «Российская газета».

«Важно отметить, что у жителей сохраняется возможность при необходимости, оформить льготы и субсидии. Сегодня совокупный платеж граждан за ЖКУ не может превышать 22%, все что сверху — готово компенсировать государство», — отметил Склянчук.

По его словам, собственники жилья также могут поставить задачу перед управляющей компанией о проведении мероприятий, которые помогут сократить расходы на общедомовые нужды. Однако заморозка тарифов для бюджета будет гораздо дороже, что впоследствии ляжет на налогоплательщиков.

По словам директора Ассоциации «Национальный Жилищный Конгресс» Татьяны Вепрецкой, жильцы также могут сэкономить, проводя мероприятия по энергосбережению и увеличению энергоэффективности. В целом, для жильцов есть много возможностей, которые помогут сократить уровень оплаты.

23 сентября правительство перенесло индексацию тарифов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Уточняется, что тарифы ЖКХ повысят на 9% в среднем по стране. Но в следующие 1,5 года — до июля 2024 года — ставки поднимать не будут.