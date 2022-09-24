Aydınlık: Турция рассматривает возможность бартерной торговли с Россией в случае санкций

Турецкое издание Aydınlık со ссылкой на Ассамблею экспортеров сообщает, что Турция рассматривает возможность бартерной торговли с Россией в случае закрытия платежных систем и санкций.

«Если платежные системы будут абсолютно закрыты, то может появиться возможность бартерного обмена турецких товаров в обмен на закупаемую в России энергию», — сказано в сообщении.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел закрытое совещание с главами Минфина и Центробанка, а также руководителями ведущих турецких банков, по вопросу использования в республике российской платежной системы «Мир».

Встреча продолжалась почти шесть часов. На ней также обсуждали возможные альтернативы российской платежной системе.

На сегодняшний день с российской системой «Мир» в Турции сотрудничают государственные банки Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank. Ранее две турецкие кредитные организации — Isbank и Denizbank — отказались обслуживать карты «Мир».