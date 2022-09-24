Польская PGNiG планирует использовать все мощности газопровода Baltic Pipe

Польская энергетическая компания PGNiG решила использовать все доступные к концу 2022 года мощности газопровода Baltic Pipe ради обеспечения потребителей топливом на фоне приближающегося отопительного периода. Об этом сообщается на сайте организации.

«В связи с появляющейся в СМИ ложной информацией, касающейся использования газопровода Baltic Pipe, запуск которого намечен на 1 октября, поясняем, что PGNiG на 100% использует запланированные на этот год мощности газопровода. Газоснабжение на весь отопительный сезон 2022-2023 гг. также обеспечено», — отметили в публикации.

В компании добавили, что распространяемая информация о том, что газопровод на момент запуска будет пустым, является ложной. Основная цель подобных сообщений заключается в вызывании тревоги и паники в обществе.

В PGNiG добавили, что в последнее время были заключены дополнительные соглашения на закупку газа. Все имеющиеся объемы, наравне с другими источниками, помогут потребителям в Польше в предстоящем отопительном сезоне.

В середине августа авторы материала, опубликованного польским изданием Onet.pl , заявили, что все заверения правительства Польши о достаточных запасах газа на зиму оказались ложью, так как топлива хватит лишь до декабря. В публикации добавили, что надежды на различных поставщиков совсем нет. Речь идет о том, что по Baltic Pipe попросту нечего направлять, норвежская компания Aker BP ничего не обещает, а датская Ørsted заявила о смещении сроков реализации контракта.