Экс-советник Трампа: американская семья теряет по $460 в месяц из-за экономики Байдена

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Kathy Willens/AP

Бывший старший экономический советник экс-президента США Дональда Трампа Кевин Хассет заявил в эфире телеканала Fox News, что среднестатистическая американская семья теряет по $460 ежемесячно при президенте США Джо Байдене.

По его словам, цены на жилье в США в течение следующих 12 месяцев упадут на 20-30%.

«Типичной американской семье придется в этом месяце потратить на $460 больше, чтобы купить те же самые вещи, которые они купили в прошлом году в это же время. И если ваша зарплата не увеличилась более чем на 5000 долларов в этом году, тогда вам будет хуже», — рассказал бывший советник Трампа.

Ранее издание Global Times писало, что США скрывают кризис в экономике, из-за чего могут сами «подорваться на своем минном поле». По данным издания, после заседания ФРС курс доллара может снова окрепнуть и вырасти по отношению к другим валютам. Однако для большинства стран это станет настоящим кошмаром, так как это грозит ослаблением других валют.

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