Оператор Eustream заявил о необходимости сохранить поставки российского газа в Словакию

Генеральный директор словацкого газотранспортного оператора Eustream, президент Словацкого газового и нефтяного союза Растислав Нюкович заявил о необходимости максимального обеспечения поставок российского газа в Словакию. Об этом глава компании заявил в интервью братиславской газете Pravda.

«Мы должны сделать все для сохранения поставок российского газа. Это очень важно для повышения нашей (энергетической) безопасности. Годится каждый куб. м газа», — сказал Нюкович.

Он назвал ситуацию на европейском рынке энергоресурсов чрезвычайно напряженной. По словам президента Словацкого газового и нефтяного союза, рынок негативно реагирует на каждую новость.

Кроме того, глава Eustream рассказал о резком снижении объемов транзита газа через территорию Словакии. По его словам, в последние годы средние объемы транспортировки составляли около 57 млрд куб. м в год, в 2021 году объемы сократились до, примерно, 42 млрд куб. м. В этом году в компании ожидают сокращение поставок до уровня между 25 млрд куб. м и 30 млрд куб. м.

В апреле газета Pravda опубликовала материал, в котором аналитики подсчитали, какой ущерб будет нанесен экономике Словакии из-за отказа от поставок российского газа.