BFMTV сообщил о росте спроса на дрова во Франции

Годовой спрос на дрова во Франции вырос на 50% за два месяца из-за более привлекательных цен, чем на другие источники энергии. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По словам производителей, сейчас они в среднем доставляют по 30 кубометров дров в день, хотя в этот же период прошлого года дело ограничивалось 15 кубометрами.

Уточняется, что доставка дров сейчас занимает от трех до шести месяцев. Однако в случае невозможности удовлетворить спрос производители могут ограничить доставки 1 кубометром дров на домохозяйство.

При этом цена на дрова выросла с июня на 10% и достигает €90 за кубометр.

Ранее сообщалось, что в Германии цены на дрова и древесные гранулы выросли на 85,7% в августе 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Издание Washington Post также писало, что европейцы, впадая в отчаяние по мере приближения зимы, начали воровать дрова. Уточнялось, что что в ряде европейских регионов была зарегистрирована нехватка дров.