Onet.pl: жители Польши массово скупают уголь в Чехии и Словакии перед отопительным сезоном

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Портал onet.pl сообщает, что жители Польши в большом количестве скупают дешевый уголь в Чехии и Словакии перед началом отопительного сезона.

По словам владельца чешского угольного склада Якуба Гануша, на которого ссылается интернет-издание, в Польше тонна угля стоит около $780, а в Чехии примерно $226.

«Некоторые (жители Польши. — «Газета.Ru») приезжают к нам за углем за 400 км», — сказал он.

Отмечается, что ряд транспортных компаний Польши предлагают свои услуги по перевозке угля по цене немногим более $1 за 1 км пути.

При этом в Словакии импортный каменный уголь стоит около $534, а польские покупатели покупают более дешевый, бурый, который сильнее загрязняет окружающую среду.

«Сегодня однако в Польше об экологии никто уже не думает», — говорится в сообщении Onet.pl.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна открыла квоту на экспорт угля в Польшу объемом в 100 тыс. тонн.

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