В России откроют универмаги нового формата на месте магазинов ушедших брендов

На месте ушедших иностранных брендов в России за два года откроется 28 универмагов нового формата, в которых будут представлены несколько брендов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на владельцев магазинов.

Как пишет издание, владелец магазинов «Телеграф» планирует открыть восемь новых универмагов, в сети Slava (Magic Group) рассчитывают занять 20 торговых площадей.

Основатель «Телеграфа» Николай Константинов рассказал, что в компанию поступает по три-четыре заявки в неделю на открытие новых универмагов в ТЦ.

По его словам, интерес к такому формату виден по всей России, в том числе в Москве, Краснодаре, Сочи, Екатеринбурге, Воронеже и других городах.

Он пояснил, что рост спроса на открытие универмагов связан с увеличивающимся объемом вакантных площадей в торговых центрах, которые покинули иностранные бренды.

Как отмечает издание, новые магазины «Телеграф» откроются в Москве в Outlet Новая Рига на месте магазина Nike и на месте H&M в ТЦ «София». Конкретные даты не называются.

Основатель сети Slava Александр Перемятов заявил изданию, что первый такой магазин откроется 24 сентября в ТК «Амбар» в Самаре на месте Bershka.

Как подчеркнул президент Российского Совета Торговых Центров Дмитрий Москаленко, арендатором площади в ТЦ может быть любая компания, в том числе и маленькая, которая раньше не была представлена в офлайне.

По словам эксперта, для открытия своего магазина не нужно больших инвестиций и наличия длительного договора аренды, а некоторые форматы универмагов и вовсе дают возможность стартапу попробовать себя и предоставляют площади бесплатно на некоторое время.

Ранее H&M сообщала, что магазины компании в России продолжат оставаться открытыми до тех пор, пока не распродадут большую часть стока.