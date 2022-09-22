ЕК обсуждает со странами ЕС гуманитарные визы для граждан РФ на фоне частичной мобилизации

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хипер заявила журналистам, что ЕК обсуждает со странами Европейского союза вопрос о выдаче виз российским гражданам по гуманитарным соображениям после объявления в РФ частичной мобилизации. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ситуация беспрецедентная. Принимая во внимание ситуацию в сфере безопасности, мы должны учитывать и геополитическую ситуацию. Мы оцениваем ситуацию для оказания поддержки и подготовки к следующему этапу», — отметила она.

Хипер подчеркнула, что все запросы от россиян на гуманитарные визы должны рассматриваться в индивидуальном порядке.

Представитель ЕК указала, что «Шенгенский кодекс предусматривает отказ во въезде по соображениям безопасности».

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что каждое обращение за визой на въезд в республику от уклоняющихся от частичной мобилизации граждан РФ будет оцениваться индивидуально.

До этого министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что республика не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, которые пытаются скрыться от частичной мобилизации.

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Мобилизация в России
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