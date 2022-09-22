Минфин РФ поддержал идею по обмену замороженными активами с иностранными инвесторами

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что минфин РФ поддерживает идею обмена с иностранными инвесторами замороженными в результате санкций активами. Об этом он заявил журналистам на форуме «Банки России — XXI век», передает ТАСС.

Моисеев отметил, что такого рода сделки уже рассматриваются на профильной подкомиссии.

«Наиболее правильно, что предлагают крупнейшие банки, — это двигаться в сторону добровольного обмена. Мы такого рода сделки на комиссии рассматриваем», — сказал замминистра, отвечая на вопрос по теме компенсации средств инвесторам в связи с заморозкой зарубежных активов.

Ранее пресс-служба российского Минфина сообщила, что аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), который проводили 21 сентября, признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок по приемлемым ценам.

В июле пресс-служба Банка России сообщила, что внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля составил $472,8 млрд, с начала года этот показатель опустился на 1,9% или $9,2 млрд.

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