Foreign Policy: Европе грозит борьба за выживание без газа из России

Поддержка западными странами Украины может ослабнуть в ближайшие месяцы из-за последствий антироссийских санкций. Без поставок газа из России цены на энергоносители в Евросоюзе продолжат расти ускоренными темпами, сообщает американский журнал Foreign Policy (FP).

«Заводы, предприятия и семьи по всей Европе борются за выживание, поскольку ограничение Россией поставок природного газа на континент поднимает цены до астрономических высот, вызывая жестокий экономический шторм, который подвергает испытанию европейскую солидарность в отношении конфликта России и Украины», — написала обозреватель FP Кристина Лу.

По ее мнению, высокие цены на энергоносители в ЕС сейчас в десять раз превышают средние показатели за прошлые десять лет. Это может усугубить риски рецессии в экономике региона.

«Сокрушительно высокие цены на энергоносители взлетели в 10 раз по сравнению со средним уровнем за последнее десятилетие, что привело к резким скачкам, которые удушили промышленность и заставили домохозяйства с трудом оплачивать свои счета», — заключила Лу.

22 сентября агентство Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия (ЕК) представит меры по борьбе с энергокризисом в конце текущего месяца, 28-го числа. ЕК собирается смягчить последствия кризиса через сокращение колебаний на рынке, снижение цен на газ и повышение ликвидности энергетических рынков.