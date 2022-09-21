В Ливане на неопределенный срок закрыли все банки

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Все кредитные организации в Ливане останутся закрытыми на неопределенный срок. Об этом написало агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение пресс-службы Ассоциации ливанских банков.

Отмечается, что такое решение приняли после инцидентов с захватами отделений банков вкладчиками. Кредитные организации не откроют, пока не будут приняты меры по их охране.

На прошлой неделе разъяренные вкладчики с требованием вернуть захватили как минимум 10 отделений банков. Некоторые люди смогли получить суммы со своих вкладов. В пресс-службе Ассоциации вкладчиков тогда заявили, что «началась война за возвращение вкладов».

«Банки вынужденно останутся закрытыми из-за отсутствия каких-либо мер или хотя бы заверений от государства и органов безопасности об обеспечении безопасных условий работы», — сказано в сообщении пресс-службы Ассоциации ливанских банков.

На прошлой неделе сообщалось, что в Ливане вооруженная игрушечным пистолетом женщина в сопровождении активистов ворвалась в отделение банка и вынесла оттуда 13 тыс. долларов из своих сбережений.

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