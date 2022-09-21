Аксаков: в Госдуму внесли проект закона об исламском банкинге

На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о проведении в нескольких российских регионах пилотного проекта по внедрению в нашей стране исламского банкинга. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

«Буквально несколько минут назад законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму», — сказал он.

Документ внесла группа депутатов, в числе которых — Аксаков. Отмечается, что в пилотном проекте по внедрению исламского банкинга примут участие Дагестан, Чечня, Башкирия и Татарстан.

В июле Аксаков сообщил, что исламский банкинг в России планируют внедрить осенью с помощью организаций партнерского финансирования (ОПФ).

В исламе запрещено давать деньги в долг под проценты. В связи с этим банки кредиты не выдают. Исламские кредитные организации продают товары в рассрочку, зарабатывая на наценке; предоставляют аренду и лизинг; участвуют в капитале компаний, получая дивиденды.

Ранее сообщалось, что в Тегеране на валютной бирже запустили торги парой «иранский риал/рубль».