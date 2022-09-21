Аксаков: в Госдуму внесли проект закона об исламском банкинге

close
100%
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о проведении в нескольких российских регионах пилотного проекта по внедрению в нашей стране исламского банкинга. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

«Буквально несколько минут назад законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму», — сказал он.

Документ внесла группа депутатов, в числе которых — Аксаков. Отмечается, что в пилотном проекте по внедрению исламского банкинга примут участие Дагестан, Чечня, Башкирия и Татарстан.

В июле Аксаков сообщил, что исламский банкинг в России планируют внедрить осенью с помощью организаций партнерского финансирования (ОПФ).

В исламе запрещено давать деньги в долг под проценты. В связи с этим банки кредиты не выдают. Исламские кредитные организации продают товары в рассрочку, зарабатывая на наценке; предоставляют аренду и лизинг; участвуют в капитале компаний, получая дивиденды.

Ранее сообщалось, что в Тегеране на валютной бирже запустили торги парой «иранский риал/рубль».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть