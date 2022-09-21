Spiegel: немецкие власти заморозили российские активы на сумму более €4,8 млрд

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Власти Германии в рамках санкционных мер на 16 сентября заморозили российские активы на сумму более €4,8 млрд. Об этом написало издание Spiegel с ссылкой на данные немецкого министерства экономики.

Из более €4,8 млрд — около €1 млрд приходится на движимое имущество, €2,2 млрд — денежные активы, остальное — недвижимое имущество и «иные активы». В июле сумма замороженных российских активов со стороны Германии составляла €4,5 млрд.

На прошлой неделе пресс-служба Банка России сообщила, что объем российских международных резервов за неделю снизился на $4,5 млрд, до $557,4 млрд. Уточнялось, что показатель уменьшился со 2 по 9 сентября на 0,8%.

В начале августа журнал Tribune написал, что Франция заморозила российские активы на сумму €1,2 млрд, не считая активов Центробанка.

В июле агентство Bloomberg, ссылаясь на cобственный источник, сообщило, что страны Евросоюза (ЕС) заморозили порядка €14 млрд активов, которые принадлежат лицам, оказавшимся под антироссийскими санкциями.

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