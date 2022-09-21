Индекс доллара подскочил выше 110 пунктов впервые за 20 лет на фоне событий на Украине

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Индекс доллара (DXY) — отношение курса доллара к корзине из шести валют торговых партнеров США — подскочил до показателей июня 2002 года, до 110,869 пунктов. Об этом свидетельствуют данные платформы Investing.com.

Во время торгов в среду, 21 сентября, индекс доллара подскочил до 110,869 пунктов, что стало максимальным показателем за последние 20 лет. При этом к 14.35 мск индекс находится на 110,73 пунктов, стабильно держась примерно на этом уровне.

Индекс доллара стал расти с сентября прошлого года из-за инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики регуляторов. За последний год рост составил примерно 20%.

13 сентября начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин заявил, что снижение курса доллара ниже 60 рублей связано с глобальным падением индекса американской валюты (DXY) и ростом цен на сырьевые продукты, в том числе на нефть. По прогнозам Карпунина, до конца года доллар может наверстать утерянные позиции к рублю.

До этого, в середине июня, индекс доллара подскочил выше 105 пунктов впервые с декабря 2002 года. Доллар стал укрепляться на фоне волны распродаж рисковых активов — многие инвесторы стали избавляться от своих ценных бумаг, опасаясь рецессии.

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